POL-KN: (Rottweil) Flüchtender Autofahrer in Haft 09.02.22

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil ist der Autofahrer, der am Dienstagmorgen vor einer Kontrolle in Oberndorf flüchtete und in Sulz kurz darauf festgenommen wurde, am Mittwoch der Haftrichterin des Amtsgerichts Rottweil vorgeführt worden. Diese erließ antragsgemäß Unterbringungsbefehl und ordnete die Unterbringung des 35-Jährigen an. Die Ermittlungen verschiedener Dienstzweige der Schutz- und Kriminalpolizei haben mittlerweile ergeben, dass der aus dem Kreis Freudenstadt stammende und bereits polizeibekannte Mann dringend verdächtig ist, Anfang der Woche sowohl in Dornstetten, Kreis Freudenstadt, als auch später in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis ein Auto gestohlen zu haben. Mit einem neuwertigen VW-T-Roc, an dem gestohlene Böblinger Kennzeichen angebracht waren, wurde er am Dienstagmorgen im Kreis Freudenstadt gesichtet, wonach die Polizei eine Funkfahndung auslöste. Eine Streife des Polizeirevieres Oberndorf erkannte das gestohlene Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf, bei der Geschwindigkeiten auf der Landstraße bis zu 180 Stundenkilometern erreicht wurden. In Sulz umfuhr der Mann mehrere Polizeisperren. In dem Gewerbegebiet in der Sulzer Bahnhofstraße gaben zwei Beamte einer Streifenwagenbesatzung außerhalb ihres Dienstfahrzeugs deutliche Anhaltesignale. Diese missachtete er und fuhr ungebremst auf die Lücke zwischen Streifenwagen und einem dortigen Zaun zu. Eine Polizeibeamtin musste sich in Sicherheit bringen, um nicht von dem Fahrzeug des Flüchtenden erfasst zu werden. Schließlich konnte der Mann gestoppt und festgenommen werden. Der Schaden am Dienstwagen und an dem gestohlenen VW beträgt nach Schätzung der Polizei 40.000 Euro. Ein Beamter erlitt bei der Kollision mit dem Streifenwagen und dem VW leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.

Ursprungsmeldung vom 08.02.22:

(Oberndorf am Neckar, Lkrs RW) Polizei nimmt flüchtenden Autofahrer fest

Sulz/Oberndorf Die Polizei hat am Dienstagvormittag einen Autofahrer festgenommen, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war und geflüchtet ist, als er kontrolliert werden sollte. Die weiteren Hintergründe der Flucht sind noch unklar. Im Rahmen einer Fahndung fiel der graue VW-SUV einer Oberndorfer Polizeistreife auf, als das Auto mit Böblinger Nummer vom Lindenhof zur Oberstadt und dort dann entgegen die Einbahnstraße fuhr. Als der Fahrer die Polizeistreife erblickte, gab er plötzlich Gas und fuhr über die Talstraße auf die B14. Mit hoher Geschwindigkeit raste er rund zehn Kilometer weiter nach Sulz, wo er sich im Gewerbegebiet in der Bahnhofstraße, die in einer Sackgasse endet, verfuhr. Mehrere Polizeifahrzeuge, die in der Region eingesetzt waren, hatten die Verfolgung nach dem Flüchtenden aufgenommen. Eine Polizeibeamtin, die das Auto auf einem Firmenareal per Haltezeichen stoppen wollte, musste sich vor dem vorbeirasenden Wagen mit einem Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen. Erst nachdem ein Streifenwagen den Flüchtigen gerammt hatte, gab der 35-jährige Fahrer auf. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei Rottweil haben die Ermittlungen nach den weiteren Hintergründen in dem Fall aufgenommen. Das Auto, das offensichtlich aus einem Diebstahl stammt und mit gestohlenen Nummernschildern versehen war, wurde sichergestellt. Da nach dem Aufprall des Streifenwagens Qualm aufstieg, musste auch die Feuerwehr alarmiert werden. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an. Zu einem Brand des Streifenwagens kam es aber nicht. Die Polizei schließt nicht aus, dass durch den flüchtenden Autofahrer zwischen Oberndorf und Sulz in der Mittagszeit auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 in Verbindung zu setzen.

