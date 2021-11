Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211130.4 Brunsbüttel: Erneuter Geldbörsendiebstahl

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 23jähriger Supermarktkunde aus Helse Opfer von Langfingern. Beim Einkauf im Supermarkt in der Kaufhausstraße transportierte der junge Mann seine Geldbörse in einem Stoffbeutel, welche im Einkaufswagen platziert wurde. An der Kasse bemerkte er nunmehr das Fehlen des gesamten Stoffbeutels. Neben persönlichen Ausweispapieren befand sich zur Bezahlung der Monatsmiete ein dreistelliger hoher Bargeldbetrag in der Geldbörse. Die Polizei wird nicht müde, Supermarktkunden auf erhöhte Aufmerksamkeit hinzuweisen und zu bitten, Wertsachen sicher am Körper zu verstauen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell