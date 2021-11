Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211130.3 Glückstadt: Kraftfahrzeugfahrer positiv auf Drogen getestet

Glückstadt (ots)

Am Montagabend geriet ein 31jähriger Glückstädter in eine Polizeikontrolle. In der Königsberger Straße stoppten Polizeibeamte den Fahrzeugführer, um die Verkehrstauglichkeit zu überprüfen. Nachdem ein Alkoholtest negativ verlief, zeigte ein Drogenvortest dagegen einen positiven Nachweis auf THC und Amphetamine. Nach Anordnung einer Blutprobe muss sich der Fahrer auf ein Verfahren wegen Führens eines Fahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel einstellen.

