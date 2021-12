Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Zimmer eines an der Tunnelstraße gelegenen Wohnheimes am Samstagmorgen (25.12.2021) ein Brand ausgebrochen. Ein 52-jähriger Bewohner zog sich eine Rauchgasintoxikation zu, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Ein Bewohner bemerkte das Feuer im 1. Stock und verständigte gegen 07:10 Uhr die Feuerwehr. Aus dem Gebäude mussten mehrere Personen in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und meldete gegen 07:25 Uhr Feuer aus. Die Brandursache wird Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen sein.

