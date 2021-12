Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in leerstehendes Anwesen

Ebertsheim, Neugasse - bis 05.12.2021, 16:00 Uhr (ots)

Geschädigte stellten fest, dass jemand in den vergangenen Tagen in ein leerstehendes Anwesen in der Neugasse eingedrungen war. Die Täter haben ein Fenster eingeschlagen und gelangte so ins Haus. Es wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

