Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210409-2: Diebe entwenden Baumaschinen und Werkzeuge - Zeugen gesucht - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (8. April) drei Baucontainer aufgebrochen und sich an einem vierten versucht.

Die vier Baucontainer sind bei einer Baustelle an der Luxemburger Straße in Höhe der Trierer Straße angegriffen worden. In der Zeit von 16 Uhr bis 5.45 Uhr am Morgen öffneten die bislang unbekannten Täter ersten Ermittlungen die Schließvorrichtungen der Container mit einem Werkzeug. Die Unbekannten entwendeten hochwertige Werkzeuge und ließen an einem Container eine stark deformiert Tür zurück, die sie nicht aufbrechen konnten.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 fragen: Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen an der genannten Tatörtlichkeit gemacht?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02233 52-0. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell