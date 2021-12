Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Rauchentwicklung löste Feuerwehreinsatz aus

Kindenheim, Krautbachgasse - 05.12.2021, 10:50 Uhr (ots)

Gestern mussten die Feuerwehren Bockenheim und Kindenheim zu einem Einsatz in der Krautbachgasse ausrücken. Die Eigentümer stellten am Vormittag eine Rauchentwicklung in einer unbewohnten Einliegerwohnung fest. Es stellte sich heraus, dass eine alte Stehlampe hierfür ursächlich gewesen sein dürfte. Ein Feuer entstand aufgrund Sauerstoffmangels glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell