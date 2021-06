Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010621-405: Motorradfahrer tödlich verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Windhagener Straße in Gummersbach-Herreshagen ist am Morgen (1. Juni) ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Der 47-jährige Gummersbacher war gegen 07.40 Uhr von Herreshagen in Richtung Marienheide gefahren. Vor ihm fuhr eine 29-jährige Gummersbacherin mit ihrem Auto, die ihr Fahrzeug in Höhe der Einmündung mit der Westtangente wenden wollte. Während des Wendemanövers kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte noch am Unfallort verstarb. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme war die Windhagener Straße für etwa zwei Stunden gesperrt; die unfallbeteiligten Fahrzeuge stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell