Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010621-403: Räder von Auto gestohlen

Gummersbach (ots)

An der Dieringhauser Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (30./31. Mai) die Räder von einem Ford Focus gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Sonntagnachmittag in einem Innenhof des Wohnhaues abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, war dieser auf Steinen aufgebockt und die Räder fehlten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

