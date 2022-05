Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mehrere Mülltonnen umgeworfen - Polizei sucht Zeugen (27.05.2022)

Rottweil (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 2:30 Uhr, sind mehrere Biomülltonnen in der Zundelbergstraße von Unbekannten auf dem Gehweg in Richtung der Fahrbahn umgeworfen worden. Eine Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern kann die Polizei nicht ausschließen. Laut Zeugen sollen zwei Personen begleitet von einem Rollerfahrer auf der Zundelbergstraße in Richtung Plettenbergstraße unterwegs gewesen sein und die Mülltonnen umgeschmissen haben. Der Polizei ist derzeit noch nicht bekannt, ob durch den Vandalismus ein Sachschaden entstanden ist oder Autofahrer durch die herumliegenden Tonnen gefährdet worden sind. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben oder durch die Mülleimer gefährdet worden sind, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell