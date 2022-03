Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weißes Auto als Unfallverursacher gesucht

Höxter (ots)

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist eine Audi-Fahrerin am Freitag, 25. März, in Höxter auf dem Galgenstieg einem weißen Kleinwagen ausgewichen und dabei gegen einen Bordstein gestoßen. An dem Audi ist ein Schaden von rund 700 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht eine etwa 20 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, die am Steuer des weißen Autos saß.

Die Geschädigte fuhr gegen 17.40 Uhr mit ihrem braunen Audi A 3 auf dem Galgenstieg Richtung Krängelweg. Zeitgleich bog ein weißes Auto aus der Schlesischen Straße nach rechts in den Galgenstieg und kam dem Audi mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die Audi-Fahrerin wich nach rechts aus und prallte gegen einen Bordstein. Dadurch war ein Schaden an dem Stoßfänger des Audi entstanden.

Der weiße Kleinwagen mit einer blonden Fahrerin und einer gleichaltrigen brünetten Beifahrerin setzte seine Fahrt fort. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen weißen Auto und dem braunen Audi war es nicht gekommen.

Hinweise auf das weiße Auto oder die beiden weiblichen Insassen nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen.

