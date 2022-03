Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall im Tunnel mit Vollsperrung

Höxter - Ottbergen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27.03.2022 gegen 06.30 h verunglückte ein 18jähriger Fahranfänger mit seinem PKW im Tunnel der B 64 in Ottbergen. Auf der Fahrt in Richtung Brakel kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Tunnelwand. Im Tunnel, quer zur Fahrtrichtung, kam das Fahrzeug zum Stehen, so dass die B 64 komplett gesperrt war. Bei der Unfallaufnahme wurde leichter Alkoholkonsum festgestellt, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Unfallanzeige wird gefertigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7100 Euro. /Wo.

