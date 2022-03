Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Höxter (ots)

Am Samstag, 26.03.2022 gegen 05.00 h ereignete sich auf der B 64 am Abzweig zur K 46 ein Unfall mit einem Rollerfahrer. Der 50jährige fuhr mit seinem Roller auf der B 64 Richtung Holzminden, als er in Höhe des Abzweigs nach Lüchtringen gegen eine Verkehrsinsel geriet und stürzte. Dabei verletzte er sich so stark, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. /Wo.

