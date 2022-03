POL-HX: Einbruch ins Tennisheim

Bad Driburg (ots) - Am Samstag, 26.03.2022 gegen 14.40 h befuhr ein 16jähriger mit seinem Krad die L954 von Bad Driburg in Richtung Reelsen. In einer lang gezogenen Rechtskurve rutschte er mit seinem Krad weg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er und auch sein 15jähriger Sozius nicht unerheblich verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Für die Dauer ...

