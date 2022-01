Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Tankstelle - 3 Täter flüchteten

Werne (ots)

In der Nacht auf Sonntag (09.01.2022) hebelten drei Täter gegen 02:50 Uhr das Fenster einer Tankstelle in der Werner Straße in Werne auf. Durch das dabei verursachte Geräusch wurde ein Anwohner auf den Einbruch aufmerksam. Er konnte drei Täter feststellen, wobei sich ein Täter in dem Objekt befand. Als die Täter den Zeugen bemerkten flüchteten sie mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Hamm. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Er ist etwa 1,70 m bis 1,75 m groß, verfügt über eine schlanke Statur und hat blonde Haare. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen (VW Polo oder ähnlich). Die polizeilichen Ermittlungen zu den Tätern, dem Fahrzeug und dem Diebesgut dauern an. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 02389- 921 3420 oder 02303- 921 0 entgegen.

