Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handy-Diebe flüchteten

Bocholt (ots)

Drei hochwertige Mobiltelefone haben Unbekannte am Donnerstag in Bocholt gestohlen. Die Täter hatten sich gegen 09.35 Uhr in einem Geschäft an der Neustraße aufgehalten. Ihr Verhalten weckte das Misstrauen einer Mitarbeiterin, die das Duo ansprach. Daraufhin rissen sie drei Handys aus einem Verkaufsstand an sich und flüchteten. Beide Täter waren circa 14 bis 15 Jahre alt, circa 1,7 m groß und hatten dunklen Teint. Einer trug eine schwarze Lederjacke, der andere war mit einem roten Pullover bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell