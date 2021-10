Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Sachbeschädigung durch Schmierereien

Heek (ots)

Mit schwarzer Farbe beschmiert haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heek und Nienborg zwei Häuser und eine Mauer. Zu einer derartigen Tat kam es in der Nacht zum Dienstag in der Straße Beckers Kamp in Heek, wo eine Tür betroffen war. An einem Haus an der Hauptstraße in Nienborg verunstalteten die Täter in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag eine Außenwand. Ebenfalls an der Hauptstraße in Nienborg besprühten die Unbekannten eine Mauer. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

