Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Norddeich - Laternenmast beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden/Norddeich - Laternenmast beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat in Norddeich einen Laternenmast beschädigt. Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Buhnenstraße/Strandstraße. Am Mittwoch, zwischen 6 Uhr und 11.15 Uhr, stieß der Unbekannte mit seinem Sattelzug vermutlich rückwärts gegen den Mast einer dortigen Straßenlaterne. Der Mast wurde dadurch aus dem Fundament gelöst. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell