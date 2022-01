Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall vor Kreuzungsampel

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Unna sind am Donnerstagnachmittag (06.01.) fünf Personen leicht verletzt worden.

Ein 24-Jähriger aus Lünen wartete mit seinem Auto gegen 16.45 Uhr verkehrsbedingt an der roten Ampel der Kreuzung zum Afferder Weg, als ihm plötzlich ein 39-jähriger Unnaer mit seinem Wagen hinten auffuhr. In diesem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Insassen - eine Frau (34) sowie zwei Kinder (3 und 1). Alle fünf Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eine konkrete Schadenshöhe ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt.

