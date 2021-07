POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt, Kellerräume aufgebrochen & Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 74 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr von einem Grundstück auf die Stuttgarter Straße fahren und übersah hierbei einen 49-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Pkw zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Waiblingen-Hegnach: Kellerräume aufgebrochen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr wurden insgesamt neun Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern in der Buchhaldenstraße aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes und der entstandene Sachschaden sind bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 18 Uhr einen in der Waiblinger Straße geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

