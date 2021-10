Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall - 72-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montagmittag (25.10., 13.00 Uhr) war ein 72-jähriger Paderborner auf dem Geh- und Radweg der Straße An der Talle in Richtung Marienloh unterwegs.

Zwischen der Einmündung Dr.-Rörig-Damm und der Kreuzung Diebesweg kam er zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell