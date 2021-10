Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Auto

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Füllekengrund haben die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag Bargeld und einen Mercedes Vito erbeutet.

Während die Bewohner des Hauses im Obergeschoss schliefen, brachen der oder die Täter eine Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Sie entwendeten Bargeld sowie den Schlüssel des Mercedes-Kleinbusses, der vor der Garage geparkt war. Der blaue Vito "Edition 1" mit PB-Kennzeichen, Baujahr 2014, wurde ebenfalls entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

