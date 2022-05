Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220527-5: Tatverdächtigen nach Raub auf Tankstelle festgenommen

Bedburg (ots)

Polizisten stellen Beweismaterial sicher - Beschuldiger räumt Tat ein

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 25. Mai 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5231692

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (25. Mai) nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen (49) in Bergheim vorläufig festgenommen. Der 49-Jährige hat gestanden, für den Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bedburg verantwortlich zu sein. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten und stellten die Tatkleidung als Beweismittel sicher.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Rhein-Erft-Kreis hatten auf die Spur des 49-Jährigen geführt. Die Beweislast war so schwer, dass ein Staatsanwalt noch am Nachmittag die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten anordnete. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest und brachten ihn zur Vernehmung sowie zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen ins Kommissariat. Er ist bislang noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und muss sich jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Auf seiner Flucht hatte der Täter die Beute und die Tatwaffe weggeworfen. Auch diese Beweismittel befinden sich bereits zur Auswertung in Händen der Ermittler. (he)

