POL-REK: 220527-3: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Flucht leicht verletzt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei derzeit nach dem unbekannten Fahrer eines schwarzen Autos, der am Mittwochmittag (25. Mai) in Kerpen mit einem Fahrradfahrer (21) kollidiert sein soll. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Türnich unterwegs. Der Fahrer des schwarzen Kombis sei in die gleiche Richtung gefahren. In Höhe einer Fahrbahnverengung habe das Auto den Zweiradfahrer touchiert. Der 21-Jährige soll nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine hervorstehende Hauswand gefahren und gestürzt sein. Der Autofahrer sei davon gefahren. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den Autofahrer sowie Zeugen sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

