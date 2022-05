Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220527-2: Unbekannte zerstörten mehrere Autoscheiben - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (26. Mai) in Frechen die Rückscheiben mehrerer Autos eingeschlagen.

Der oder die Täter sollen zwischen Mittwochabend (25. Mai) 21 Uhr und Donnerstagmorgen (26. Mai) 11 Uhr die hintere rechte Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen haben. Der Daimler stand an der Alfred-Nobel-Straße. Polizisten stellten im Innenraum des schwarzen Autos Blutspuren fest. Im gleichen Tatzeitraum sollen Unbekannte die hintere linke Seitenscheibe eines Nissans zerstört haben. Der Geschädigte hatte das weiße Auto an der Hauptstraße geparkt. Auch hier stellten Beamte Blutspuren am Fahrzeug fest. Um 4.30 Uhr bemerkte ein Geschädigter die Beschädigung des hinteren rechten Dreiecksfensters seines BMWs an der Elisabethstraße.

Polizisten nahmen die Vorfälle auf und sicherten die Spuren an den Tatorten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen. Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

