POL-REK: 220527-4: Raubüberfall auf Bäckerei - Zeugen gesucht

Elsdorf (ots)

Täter bedrohte Angestellte mit Messer und erbeutete eine geringe Menge Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten und ungefähr 180 Zentimeter großen Mann. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag (25. Mai) in Elsdorf in einer Bäckerei die Verkäuferin (63) mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Der Täter soll etwas dicklich sein. Er sei zur Tatzeit mit einem weißen Langarmshirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Zudem soll er eine dunkle Fliegersonnenbrille getragen und einen ebenfalls dunklen Schal um das Gesicht gebunden gehabt haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Täter gegen 18 Uhr die an der Mittelstraße gelegene Bäckerei betreten haben. Mit einem Messer bedrohte er die Verkäuferin und forderte Bargeld. Mit dem Geld aus der Wechselkasse flüchtete der Räuber in Richtung der Gladbacher Straße. (he)

