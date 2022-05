Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer flüchtet in Ovelgönne vor der Polizei

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake wollten am Sonntag, 15. Mai 2022, gegen 00:15 Uhr, einen Pkw kontrollieren, dessen Fahrer zuvor durch das Befahren der B211 mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Nachdem die Beamten mit dem Streifenwagen das Signal zum Halten gaben, wurde der BMW stark beschleunigt und flüchtete über die Logemannsdeichstraße in Richtung Ovelgönne.

Mit hoher Geschwindigkeit bog der Fahrer nach rechts in die Kegelerstraße ab und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. Der BMW durchbrach einen Zaun, durchfuhr den Garten eines Grundstücks und wurde danach durch einen anderen Teil des Zauns zurück auf die Kegelerstraße gelenkt. Die Flucht führte weiter über die Straßen 'Am Tempelhamm', Graf-Anton-Günther Straße und 'Am Sportplatz', wo es zu weiteren Verkehrsunfällen kam. Der entstandene Gesamtschaden wurde später auf etwa 8.500 Euro beziffert. Letztendlich parkte der Fahrer den BMW im Bereich der Kirchstraße und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Noch im Nahbereich des Pkws konnte er von den Beamten angetroffen werden. Er machte widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthalt in der Nähe des geparkten und beschädigten BMW und hatte zudem den Fahrzeugschlüssel bei sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Er stritt ab, der Fahrer des BMW gewesen zu sein.

Gegen den 28-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg musste ihm durch einen Arzt Blut entnommen werden. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein, den Pkw und sein Mobiltelefon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell