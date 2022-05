Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Schulgebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter*innen sind am Wochenende in ein Schulgebäude in der Fröbelstraße eingebrochen.

In der Zeit von Freitag, 13. Mai 2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 15. Mai 2022, 20:30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Neben dem Schulgebäude durchsuchten sie auch Räume eines benachbarten Familienzentrums nach Wertgegenständen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Wer Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

