Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Diebstahl aus Garage - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag 08.04.2022, zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr, Zugang zu einer nicht verschlossenen Garage in der Feuerbachstraße in Efringen-Kirchen im Ortsteil Egringen und durchsuchten einen darin befindlichen Pkw. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Durch weitere Anwohner der Feuerbachstraße wurden im Nachgang zudem durchsuchte Schränke in einem Nebengebäude eines Bauernhofs und ein weiterer durchsuchter Pkw festgestellt. Diesbezüglich soll es zu keinem Diebstahlschaden gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im entsprechenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Insbesondere werden Anwohner mit Videoaufzeichnungen gebeten ihre Aufnahmen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, zu melden.

