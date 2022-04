Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: respektloses Verhalten in einer Gaststätte endet in Polizeizelle

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 21.20 Uhr, musste die Polizei eine 44-jährigen Mann aus einer Gaststätte in der Hauptstraße aufgrund seines respektlosen Verhaltens entfernen. Schlussendlich übernachtete er bei der Polizei. Der Gastwirt verständigte die Polizei da man sich nicht mehr zu Helfen wüsste. Ein aggressiver und verbal ausfälliger Gast habe einen Stapel Teller auf den Boden geworfen. Danach die Speisen am Buffet mit einem Schöpflöffel vermischt, sodass diese vom Küchenpersonal ausgewechselt werden mussten. Auch soll er die Angestellten der Gaststätte beleidigt haben. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 44-jährige Mann aggressiv und verbal ausfällig. Freiwillig wollte er die Gaststätte nicht verlassen. Unter Zwang konnte die Polizei den 44-Jährigen ins Freie verbringen. Hierbei konnte er es nicht unterlassen auch die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen. Der 44-Jährige konnte nicht beruhigt werden. Also ging es zum Polizeirevier wo er übernachten durfte. Ein dort durchgeführter Alkomat-Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille.

