POL-FR: Weil am Rhein: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Nonnenholzstraße nach links in die Basler Straße übersah am Sonntag, 10.04.2022, gegen 16.15 Uhr, ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in seinem VW einen von der Schweizer Grenze kommenden, vorfahrtsberechtigten, 22-jährigen BMW-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Es wurde niemand verletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Der BMW-Fahrer soll rechts geblinkt haben und der Unfallgegner meinte dieser wolle in die Nonnenholzstraße abbiegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 9797-0 entgegen.

