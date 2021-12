Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit einer möglicherweise verletzten Person - Fußgängerin entfernte sich unverzüglich von der Unfallstelle

Unna (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.12.2021) fuhr gegen 17.10 Uhr ein PKW-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Königsborn. Zeitgleich überquerte eine Fußgängerin, die aus der Untere Husemannstraße kam, einen dortigen Zebrastreifen in Richtung Kreishaus.

Der Autofahrer bemerkte die dunkel gekleidete Frau zu spät und touchierte sie. Die Fußgängerin file zu Boden und der Fahrzeugführer hielt an, um sich um die Gestürzte zu kümmern. Die stand aber sofort wieder auf und verließ die Unfallstelle. Daraufhin entfernte sich auch der PKW-Fahrer.

Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei unterrichtete, die über ein abgelesenes Kennzeichen den Halter und Fahrer ermitteln konnte.

Die unfallbeteiligte, möglicherweise verletzte Fußgängerin konnte nicht näher beschrieben werden. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell