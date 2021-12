Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Unna (ots)

Einer 76-jährigen Geschädigten wurde in einem Lebensmittelgeschäft in Königsborn am 12.03.2021 die Geldbörse entwendet. Als sie den Diebstahl am 18.03.2021 bemerkte, ließ sie die mit entwendete EC-Karte sperren. In dieser Zeit waren aber bereits mehrere unberechtigte Abhebungen und Zahlungen mit der Karte in unterschiedlichen Städten in Nordrhein-Westfalen und Hessen vorgenommen worden.

Aufzeichnungen einer Videoüberwachung zeigen einen unbekannten Mann und einen unbekannte Frau bei der Tatausführung. Da die Tatverdächtigen bisher nicht ermittelt werden konnten, werden nun auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund Lichtbilder der Unbekannten veröffentlicht.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/71829

Wer kennt die Personen? Hinweise bitte zu jeder Zeit an die Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921-3120 oder 921-0.

