Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 20.15 Uhr wurde in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter der Mühle eingebrochen. Der Täter hebelte die Eingangstüre im 1. Obergeschoss auf. Eine Nachbarin vernahm die das laute Geräusch einer zuschlagenden Tür, konnte diese aber zunächst nicht zuordnen. Nach Auskunft des Geschädigten wurde nicht entwendet, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg zu melden.

