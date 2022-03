Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/RNK - Körperliche Auseinandersetzung im Schlosspark - Zeugen gesucht

Weinheim/RNK (ots)

Am späten Freitagabend, um 23.00 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Weinheim zum Weinheimer Schlosspark gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Wie sich vor Ort herausstellte, wurden ein 17- und 18-Jähriger von einer unbekannten Personengruppe körperlich angegangen und mit Tritten und Schlägen traktiert. Erst nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und den Geschädigten zur Hilfe kamen, flüchteten die unbekannten Angreifer aus dem Schlosspark. Im Zuge der darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 18-jähriger Beteiligter aus der flüchtigen Personengruppe in der Weinheimer Innenstadt durch eine Streife des PRev Weinheim festgestellt werden. Die beiden Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt und mussten durch einen hinzugezogenen Rettungswagen nicht behandelt werden. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung geben können, sich mit diesen unter Telefon 06201-10030, in Verbindung zu setzten.

