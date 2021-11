Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 03.11.2021 führen Mitarbeiter des PK Alfeld in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Straße "Ziegelmasch" durch. Zwei Fahrzeugführer, die sich nicht an die Geschwindigkeit von 50 km/h halten, müssen ein Verwarngeld entrichten. Für den traurigen Negativrekord sorgt eine Fahrzeugführerin, die mit gemessenen 111 km/h innerorts unterwegs ist. Dafür ist ein Bußgeld von 280 Euro zu zahlen. Ferner erwarten die schnelle Fahrerin ein zwei monatiges Fahrverbot und ein Eintrag mit zwei Punkten in Flensburg. Ein weiterer Kraftfahrer wird mit 90 km/h gemessen. Zum Bußgeld kommt hier ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag von einem Punkt.

