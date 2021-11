Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Rheden und Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Am Mittwoch um 08:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L480 zwischen Rheden und Gronau mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Fabia aus Sibbesse und eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf aus Sibbesse befuhren hintereinander in genannter Reihenfolge mit ihren Pkw die L480 aus Richtung Rheden kommend in Richtung Gronau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw Skoda plötzlich zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin des VW Golf fuhr von hinten auf den Skoda Fabia auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeugführerin des Pkw Skoda, sowie die Beifahrerin des VW Golf leicht verletzt, sodass sie mit Krankenwagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden mussten. Es waren zwei Krankenwagen und ein Notarzt aus Gronau vor Ort. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe erschien die Freiwillige Feuerwehr aus Gronau mit 3 Kameraden vor Ort. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell