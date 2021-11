Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth, OT Wesseln (bub) - Am 02.11.2021, in der Zeit zwischen 08:30 und 12:30 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in das Wohnhaus der Büntestraße 12, 31162 Bad Salzdetfurth, OrtsteilWesseln. Bislang unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür des Wohnhauses auf. Aus dem Haus wurden diverse Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme kann bislang nicht benannt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 0563/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell