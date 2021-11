Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sicher unterwegs - Präventionsveranstaltung "Fit im Auto"

Hildesheim (ots)

Das Projekt "Fit im Auto", initiiert durch die Landesverkehrswacht Niedersachsen in Kooperation mit der Polizei und dem Fahrlehrerverband Niedersachsen, richtet sich an Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren und wird seit 2016 in Hildesheim angeboten.

Bedingt durch Corona fiel diese Veranstaltung im Jahr 2020 auch in Hildesheim aus.

Am gestrigen 02.November konnte das Projekt wieder auf dem Gelände der Deula durchgeführt werden.

Zunächst wurden die Senioren in einem Theorieteil über Neuerungen der Straßenverkehrsordnung und Fahrerassistenzsysteme informiert. Anschließend hatten die 13 Teilnehmenden die Möglichkeit, durch Fahrsituationen auf dem Übungsplatz z.B. Vollbremsungen zu üben. Der Fahrsicherheitstrainer der Verkehrswacht gab hilfreiche Tipps - u. a. bzgl. Ladungssicherung und Sitzposition.

Darüber hinaus wurden bei Fahrten im Stadtgebiet, die von einem Fahrlehrer begleitet wurden, die Sinne für nicht alltägliche Fahrweisen und Situationen geschärt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die im Laufe der Fahrpraxis erworbenen Kompetenzen vertieft und in Vergessenheit geratene Themen und Verhaltensweisen wieder aufgegriffen.

Die Senioren standen bei diesem Projekt im Mittelpunkt. Sie erhielten die Möglichkeit, sich mit den Veranstaltern und den weiteren Teilnehmern in einer ungezwungenen Atmosphäre über das Thema Verkehrssicherheit auszutauschen.

Das Projekt "Fit im Auto" ist fester Bestandteil der Verkehrsprävention der Polizeiinspektion Hildesheim.

Die Nachfrage ist sehr groß, so dass zukünftig weitere Veranstaltungen durchgeführt werden.

