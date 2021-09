Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Konstanz

Konstanz (ots)

Am Samstag, den 25. September 2021 konnte ein zweifach gesuchter Straftäter in Konstanz festgenommen werden.

In der Nacht auf den 25. September 2021 wurde ein marokkanischer Staatsangehöriger durch Einsatzkräfte der Landespolizei im Bereich Klein Venedig in Konstanz kontrolliert. Aufgrund unzureichender Dokumente zur Legitimation seiner Einreise sowie des Aufenthalts in das Bundesgebiet wurde die Person vor Ort zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben.

Zu dem Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ergab die Überprüfung der Person zwei offene Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Köln: Der 29-Jährige hatte aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln mit Urteil aus dem Jahr 2018 noch eine Restfreiheitsstrafe von 56 Tagen zu verbüßen und war zusätzlich aufgrund Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in vier Fällen im Jahr 2015 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden.

Zum Straftatverdacht der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthalts wurde durch die Bundespolizei ein neues Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte in den frühen Morgenstunden die Einlieferung der Person in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

