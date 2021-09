Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Das Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei auf der INTERBOOT in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

In Friedrichshafen findet vom 18. bis 26. September 2021 die INTERBOOT statt, eine der größten Bootsmessen in Deutschland. In diesem Jahr wird auch die Bundespolizei erstmalig mit einem Informationsstand vertreten sein. Neben der Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Konstanz sowie der Einstellungsberatung der Bundespolizeiakademie nimmt pünktlich zum 60. Jubiläum der "INTERBOOT Friedrichshafen" das Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei (PPZ) aus Neustadt in Holstein teil.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die meisten Hochsee-Sportbootfahrer ihren Wohnsitz im Landesinneren Deutschlands haben. Allerdings ist den meisten von ihnen nicht bekannt, dass die Bundespolizei ein Piraterie-Präventionszentrum betreibt, das ihnen beratend und unterstützend bei ihren Segeltouren rund um die Welt zur Seite steht. Die Fachmesse "INTERBOOT" bietet den Fahrtenseglerinnen und - seglern eine hervorragende Möglichkeit den Angehörigen des PPZ Fragen zu den Themenwelten "Blauwassersegeln" oder "Törnberatung" zu stellen.

Der Bereich Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Konstanz wird ausführlich über Präventionsmöglichkeiten im Alltag und auf Reisen informieren. Und wer selbst Interesse an einer Verwendung in der Bundespolizei hat oder interessierte Bewerberinnen und Bewerber kennt, wird fachkompetente Antworten zu Einstellungsfragen in der Bundespolizei durch die Einstellungsberatung erhalten.

So breit aufgestellt, ist bestimmt für jede Besucherin und jeden Besucher bei der Bundespolizei etwas dabei.

Also kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell