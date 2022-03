Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Unfall auf L 546; vier verletzte Unfallbeteiligte; Pressemitteilung Nr. 2

St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L 546 von Malsch in Richtung St.Leon-Rot. Als dieser nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Ortsteil Rot abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes und mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit; hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.000 EUR. Von den insgesamt fünf Unfallbeteiligten wurden vier Personen glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst auch die freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Gegen 16:30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell