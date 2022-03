Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Unfall auf L 546; fünf Verletzte; Pressemitteilung Nr. 1

St. Leon-Rot (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L 546 zwischen Malsch und St. Leon-Rot, Ortsteil Rot, wurden nach derzeitigen Erkenntnissen fünf Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz.

Was bislang bekannt ist, fuhr ein Autofahrer von Malsch in Richtung St-Leon-Rot und wollte kurz vor 15.30 Uhr nach links in die Bahnhofstraße Richtung Rot abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, das mit vier Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Die Abschleppdienste sind bereits auf Anfahrt.

Die Verletzten wurden bereits in verschiedene Kliniken gebracht.

Im Bereich der Unfallstelle kommt es zu Behinderungen.

