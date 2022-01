Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schuppen und Haus

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bracht am Samstagabend zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr zunächst in einen Schuppen in der Straße Am Herrschaftswald und anschließend in das dazugehörige Wohnhaus ein. Dort durchsuchte er mehrere Schränke, ehe er das Anwesen wieder verließ. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, konnte bislang durch die Hauseigentümer nicht beziffert werden. Zeugen, welche Hinweise auf eine auffällige Person geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sandhofen unter 0621-777690 zu melden.

