Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis): Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr kam es im Haagackerweg in Großsachsen zu einem Einsatz der Rettungskräfte, nachdem ein 56-Jähriger den Notruf wählte. Dieser hatte einen Topf auf dem Herd vergessen. Da die Herdplatte weiterhin eingeschaltet war, entzündete sich das darin befindliche Essen. Die freiwillige Feuerwehr Hirschberg, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Teile der Küche verhindern. Der Wohnungsinhaber kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

