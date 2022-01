Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand (Pressemeldung Nr. 2)

St. Leon-Rot (ots)

Bei dem Brand am Samstagnachmittag in St. Leon-Rot, der gegen 14:00 Uhr ausbrach, konnte eine weitere Ausbreitung durch die Freiwillige Feuerwehr St. Leon verhindert werden. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich beendet. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass sich zum Brandzeitpunkt der 14-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin und sein Freund in der betreffenden Wohnung befanden. Dieser versuchte zunächst die sich ausbreitenden Flammen im Kinderzimmer mit eigenen Mitteln zu löschen. Nachdem die Löschversuche scheiterten, verließ er mit seinem Freund selbstständig das Mehrfamilienhaus, zog sich durch den längeren Aufenthalt in der Wohnung jedoch eine Rauchgasintoxikation zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Brand wurde die Wohnung unbewohnbar und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

