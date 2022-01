Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Erdgeschosswohnung - Pressemitteilung Nr. 1

St. Leon-Rot (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, meldete ein Anwohner dem Polizeinotruf einen Brandausbruch im Erdgeschoß eines in der Franz-Antoni-Straße befindlichen Mehrfamilienhauses in St. Leon. Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

