Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte passen Sie Ihr Tempo den Witterungs- und Straßenverhältnissen an und denken Sie an die Wahl Ihrer Reifen!

Offenbach (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 41. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits im Bereich eines Kindergartens sowie an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

11.10.2021:

B 486, Dreieich Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Unfallhäufung); L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3268, Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung);

12.10.2021:

L 3262, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim, zwischen Bahnlinie und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 276, Birstein in Richtung Wächtersbach, zwischen Hesseldorf und Brachttal (Unfallhäufung); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung);

13.10.2021:

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); B 276, Biebergemünd-Kassel in Richtung Biebergemünd-Bieber (Unfallhäufung); Hanau, Pfaffenbrunnenweg (Kindertagesstätte); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

14.10.2021:

L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3483, Hanau-Wolfgang in Richtung Niederrodenbach, im Bereich Forsthaus (Unfallhäufung); B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 u. AS A 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

15.10.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

16. und 17.10.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung).

Offenbach, 08.10.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell