Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Suche nach vermisster Person

Heidelberg (ots)

Seit dem 15.01.2022 wird der 26-jährige Winfried R. aus Heidelberg vermisst. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Vermisste am 03.01.2022 seine Wohnanschrift in Heidelberg verlassen hat. Letztmalig stand er mit seiner Familie am 14.01.2022 in Kontakt. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sich der Vermisste im Raum Vorderpfalz aufgehalten haben. Seither verliert sich seine Spur, weshalb sein gegenwärtiger Aufenthaltsort nicht bekannt ist.

Das Verhalten des Vermissten ist nach bisherigen Erkenntnissen als ungewöhnlich zu betrachten. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, weshalb eine Eigengefährdung und somit Gefahr für Leib- und Leben besteht.

Winfried R. wird wie folgt beschrieben:

ca. 183 cm groß, schlanke / sportliche Figur, ca. 70 kg, westeuropäisches Erscheinungsbild, blonde kurze Haare (leicht gewellt), blaue Augen, blonder Bart.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung-2/

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine dunkelblaue Jacke und Sportschuhe. Zudem trägt der Vermisste eine Brille und dürfte einen Rucksack mit sich führen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort von Winfried R. machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell