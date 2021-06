Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt (Wied9 (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es um 07:30 Uhr auf der Landesstraße 252 zwischen Vettelschoß und Neustadt (Wied), Ot. Wiedmühle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte wurde in einer Linkskurve in Höhe eines Dammwildgeheges von einem dunklen (schwarz oder dunkelbraun) PKW VW Golf überholt. Beim Überholen touchierte der Golf Fahrer hinten links den PKW Peugeot des Geschädigten. Dadurch verlor der Geschädigte die Kontrolle über seinen PKW und überschlug sich mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben. Der Golffahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der leichtverletzte Geschädigte wurde an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter erstversorgt. Sein nicht mehr fahrbereiter PKW ist von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell